〈台幣〉貶幅收斂收31.575元 外資動向不明確 靜待鮑爾談話

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-06 17:59

新台幣兌美元匯率今 (6) 日湧現美元買盤，一度失守 31.6 元關卡，但台股上演驚奇反轉，漲逾百點再創歷史新高，匯價貶值幅度同步收斂，終場小貶 1 分，收在 31.575 元，台北及元太外匯市場總成交值 15.47 億美元。匯銀人士表示，外資動向不明確，靜待 Fed 主席鮑爾國會證詞及周五公布的美國非農就業報告。

新台幣兌美元今天以 31.58 元開盤後，最低來到 31.629 元、貶值 6.4 分，匯銀人士指出，外資操作反反覆覆，上午偏向買美元，下午又轉匯入，加上貶破 31.6 元關卡後，出口商隨之進場拋匯，帶動新台幣匯率貶值幅度縮小，終場以 31.575 元作收，貶 1 分。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 時，美元指數下跌 0.2%，日元強彈 0.61%，新加坡幣升值 0.23%，歐元升 0.14%，韓元、人民幣陷平盤整理，越南盾與新台幣均貶 0.03%。