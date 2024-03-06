〈台幣〉股匯不同調 匯價貶破31.6元關卡

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-06 10:09

新台幣兌美元匯率今 (6) 日持續走弱，在美元買盤湧現下，匯價早盤失守 31.6 元關卡，最低來到 31.629 元，加權指數跳空開低，一度挫逾百點，摜破 19300 點關卡，但跌勢逐漸收斂，在買盤信心回籠下，強勢翻紅站上 19400 點之上，呈現股匯不同調。

觀察主要貨幣今天對美元表現，亞幣普遍走低，韓元早盤貶值 0.12%，新台幣亦貶值逾 0.1%，新加坡幣、泰銖約貶 0.06%，人民幣也小幅貶值，日元則呈現小升走勢。

美股週二湧現獲利了結賣壓，台積電 ADR 下跌 2.38%。台股今天同步開低，一度下挫逾 140 點，最低來到 19246 點，不過，聯發科領軍 IC 設計股走強，加上金融、傳產扮演撐盤要角，帶動大盤跌幅快速收斂，並強勢翻紅，站回 19400 點之上。