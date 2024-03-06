鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過83.94億美元，Verge(XVG)24小時漲幅達11.6%
鉅亨網新聞中心 2024-03-06 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,083.71美元，24小時漲跌幅+0.62%；以太幣(ETH)現報價格3,841.07美元，24小時漲跌幅+4.19%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達83.94億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達52.9億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達47.71億美元。
24小時漲幅：Verge(XVG)24小時漲幅11.6%；LeverFi(LEVER)24小時漲幅12.2%；UMA(UMA)24小時漲幅11%。
24小時跌幅：LUNA(LUNA)24小時跌幅51.8%；SUN(SUN)24小時跌幅23.8%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅17.7%。
近一週漲幅：Sei(SEI)近一週漲幅9.11%；COTI(COTI)近一週漲幅9.05%；RUNE(RUNE)近一週漲幅8.8%。
近一週跌幅：柴犬幣(SHIB)近一週跌幅227%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅158%；Bonk(BONK)近一週跌幅95.6%。
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