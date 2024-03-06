鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過83.94億美元，Verge(XVG)24小時漲幅達11.6%

鉅亨網新聞中心 2024-03-06 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達83.94億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達52.9億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達47.71億美元。

24小時漲幅：Verge(XVG)24小時漲幅11.6%；LeverFi(LEVER)24小時漲幅12.2%；UMA(UMA)24小時漲幅11%。

24小時跌幅：LUNA(LUNA)24小時跌幅51.8%；SUN(SUN)24小時跌幅23.8%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅17.7%。