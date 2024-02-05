鉅亨速報 - Factset 最新調查：頎邦(6147-TW)EPS預估下修至5.41元，預估目標價為70元
鉅亨網新聞中心 2024-02-05 17:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對頎邦(6147-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.47元下修至5.41元，其中最高估值7.2元，最低估值5.05元，預估目標價為70元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|7.2(7.2)
|8.22
|8.84
|最低值
|5.05(5.05)
|4.72
|5.75
|平均值
|5.74(5.76)
|6.06
|6.82
|中位數
|5.41(5.47)
|5.98
|6.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|20,476,200
|24,674,780
|28,131,430
|最低值
|20,055,700
|21,126,540
|24,013,900
|平均值
|20,194,980
|22,422,250
|25,353,800
|中位數
|20,124,010
|21,943,850
|24,634,930
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.41
|9
|5.61
|6.28
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,010,157
|27,082,040
|22,275,284
|20,419,492
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6147/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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