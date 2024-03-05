鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至7.56元，預估目標價為264元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金像電(2368-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.51元上修至7.56元，其中最高估值7.87元，最低估值7.3元，預估目標價為264元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|7.87(7.87)
|13.98
|18.11
|最低值
|7.3(6.85)
|11.62
|14.72
|平均值
|7.56(7.5)
|12.98
|16.2
|中位數
|7.56(7.51)
|12.92
|16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|30,990,000
|41,753,580
|49,787,200
|最低值
|30,039,000
|37,452,000
|43,180,000
|平均值
|30,398,180
|39,676,760
|46,171,350
|中位數
|30,457,000
|39,810,140
|45,481,690
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.86
|5.41
|3.82
|0.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,785,064
|26,607,474
|23,398,323
|18,990,719
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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