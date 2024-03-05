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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至18.35元，預估目標價為452.5元

鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.19元上修至18.35元，其中最高估值21.07元，最低估值13.54元，預估目標價為452.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 21.07(21.07) 25.46
最低值 13.54(13.54) 21.07
平均值 17.91(17.64) 23.43
中位數 18.35(18.19) 23.63

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 74,947,000 91,649,000
最低值 69,694,000 81,329,510
平均值 72,441,190 85,799,100
中位數 73,254,580 85,615,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 11.78 8.21 5.42 2.71
營業收入
(單位：新台幣千元)		 56,016,554 47,332,739 39,665,534 36,534,445

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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