鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至18.35元，預估目標價為452.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.19元上修至18.35元，其中最高估值21.07元，最低估值13.54元，預估目標價為452.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|21.07(21.07)
|25.46
|最低值
|13.54(13.54)
|21.07
|平均值
|17.91(17.64)
|23.43
|中位數
|18.35(18.19)
|23.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|74,947,000
|91,649,000
|最低值
|69,694,000
|81,329,510
|平均值
|72,441,190
|85,799,100
|中位數
|73,254,580
|85,615,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.78
|8.21
|5.42
|2.71
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,016,554
|47,332,739
|39,665,534
|36,534,445
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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