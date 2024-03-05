深度解析高股息，基金經理人揭開ETF「性價比」關鍵！

鉅亨研報 2024-03-05 17:00

去年很多高股息 ETF 漲勢驚人，甚至有人笑說是不是存到飆股，但漲勢過去大家又會擔心跌勢，讓很多投資人產生對高股息 ETF 又愛又怕受傷害的心理，一般投資朋友就可能會開始思考漲多選擇獲利出場，出場時又會猶豫是不是賣錯了，因此我們今天就要來深度解析這些高股息 ETF 的結構，以及如何從高股息的結構中找到能讓自己安心投資的標的。

其實在過去台股高股息 ETF 多訴求波動較小、穩定配息以賺取固定現金流，所以當市場出現大漲行情時總報酬 (配息 + 資本利得) 往往落後大盤，台股去年由受惠全球的 AI 浪潮領軍，不論是 IC 設計、AI 伺服器、散熱、智能車等的需求暴增、急單狂下，帶動高股息 ETF 量價齊揚。

選高股息 ETF 除了股利率的高低，買的划不划算也是非常需要在意的課題，事實上，投資市場也有「性價比」的概念，「以相對小風險，追求相對大績效」就是一個具備 CP 值的投資策略，也就是說，在相同的風險下，選擇較高報酬；在報酬相同下，則追求最低風險。而「夏普值」就是常見的 CP 值指標，夏普值用來衡量投資組合報酬和風險，公式是 (報酬率 – 無風險利率)／標準差，所闡述的是「每增加一單位風險，所能額外增加的報酬」，所以一般市場投資人會選夏普值比較高的。

當夏普值越高，表示在相同風險水平下，投資者能夠獲得更多的超額報酬，代表投資組合的效率較高，所以可以說是投資標的的 CP 值。投資人可以利用夏普值來評估不同投資組合的優劣，選擇出最高效的標的；股票很會漲，但波動很大，那夏普值就會被壓低；股票很牛皮，但是不會漲，那夏普值也不會高，所以夏普值比較高的標的，我們也可以把它視為效率值比較高的高效股。

但投資人要自己計算與篩選標的的夏普值，相對會是比較辛苦的，而過去台灣的 ETF 通常都是注重殖利率，不過現在市場有像統一台灣高息動能 ETF（00939），就是將夏普值做為調整權重的依據，在指數編製的世界，其實夏普值就是動能因子的一種。

另外，動能因子會拿來其他因子放在一起打分數藉此來調整權重，例如智慧 50 指數就是這樣。那目前市場上以動能作為核心訴求且有對應產品的就是中小型 A 級動能 50 指數，他是用計算個股 Alpha 的方式作為動能的指標，用 Alpha 動能來作選股的依據，動能因子效果強，但變動也會相較大，兩種動能因子 ETF 適合的投資人不一樣，需先評估自身風險偏好。