AI熱潮再爆發！這檔ETF的AI純度很高

鉅亨網新聞中心 2024-03-06 09:30

今年隨著台積電法說正向、輝達財報出色，AI 熱潮再度爆發，吸引國外資金大量挹注，內資買氣也相當熱絡，在內資外資聯手合作推動下，加權指數於本周一 (3/4) 正式站上萬九大關，再次刷新台股記錄，抵達全新里程碑。

過去 5 年每年績效皆打敗台灣加權指數及同類型 ETF 績效的富邦臺灣中小 (00733-TW)，今年一開年就驚豔全市場，其追蹤的中小型 A 級動能 50 報酬指數，今年以來截至 3/4 漲幅逾 12.38%，持續領先台灣加權股價指數報酬表現，主要是持續受惠成分股中 AI PC 族群之表現。

截至 2 月底，(00733--TW)有近 9 成 5 都配置於科技股，其中有近 7 成配置於與 AI 產業最具相關性的電腦及週邊設備與半導體產業，可以說是台股最純的 AI 概念股 ETF 之一, 而高 AI 持股也締造出優異的績效表現，截至 3/4，今年以來 (00733-TW) 領先加權指數逾 3.3%，其中資訊科技產業的總報酬為 10.55%，而加權指數的總報酬為 7.88%，超額報酬達 2.65%，主要就是因為大量配置在 AI 相關產業股上，展現精準的產業篩選能力。

富邦臺灣中小 (00733-TW) 經理人蘇筱婷表示，中小型 A 級動能 50 指數成分股奇鋐 (3017-TW) 為 CSP 客戶伺服器散熱提供的 3D Vapor Chambers (VC)將於今年第二季開始量產，同時高價值的液冷解決方案預計在 2025 年開始貢獻，券商持續看好奇鋐在 AI 伺服器散熱產業中的領導地位。該指數另一成分股技嘉(2376-TW) VGA 與主機板將持續增長、通用伺服器亦將復甦，並受惠 AI 伺服器客戶族群將更加多元化，包含歐、亞及美國需求成長，提供客製化解決方案讓客戶進行全面的組裝和測試，預於今、明年營收展望良好。

雖然市場擔憂 AI 發展是否泡沫，但隨著 AI 龍頭輝達繳交出令人驚豔的財報表現，營收與獲利都再創新高，用績效來證明 AI 的發展及方向是明確且不可擋，更進一步確定 AI 的趨勢將再持續燃燒，因此誰能掌握到這波 AI 熱潮，將成會今年台股的大贏家。