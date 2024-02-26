【籌碼週報】法人集中半導體設備、軸承、AI？一文掌握上週法人買9檔個股
鉅亨研報 2024-03-05 11:43
一、 投信近一週買超較多的股票 (2024.2.26-3.01)
上週投信重點買超合計九檔，七檔電子股、兩檔為傳產股。其中良維與弘塑為連續兩週買超之標的。而上週明顯感覺買超族群性較缺乏，良維、德微可說較為接近的車用相關概念，其餘則各擁題材。
但法人對於趨勢的延續主要仍集中在半導體設備 (弘塑)、軸承(新日興、富世達、兆立) 與 AI 相關，車用為上週新延伸的題材，可關注是否有機會持續延續。而近期比特幣大漲，資金開始去關注相關的繪圖卡族群，華擎就受惠此一概念。
上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，2/16 挑出森崴能源 (6806-TW)，累計價差 22%。2/22 選出京鼎，2/27 的美時，目前雖尚未明顯上漲，但都可留意未來投信買盤續航力對股價的推升效果。
另外值得留意，部分投信日買超個股不一定會出現在週買超內，但表現仍相對凌厲，例如 2/21 有挑選出正凌 (8147-TW)，波段價差達 26%。
在大盤進入 19,000 點高檔震盪的時局，挑股票將相對困難，若您追不下強勢族群，建議可參考【法人籌碼跟著走】專欄。以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。
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