【籌碼週報】法人集中半導體設備、軸承、AI？一文掌握上週法人買9檔個股

鉅亨研報 2024-03-05 11:43

一、 投信近一週買超較多的股票 (2024.2.26-3.01)

上週投信重點買超合計九檔，七檔電子股、兩檔為傳產股。其中良維與弘塑為連續兩週買超之標的。而上週明顯感覺買超族群性較缺乏，良維、德微可說較為接近的車用相關概念，其餘則各擁題材。

但法人對於趨勢的延續主要仍集中在半導體設備 (弘塑)、軸承(新日興、富世達、兆立) 與 AI 相關，車用為上週新延伸的題材，可關注是否有機會持續延續。而近期比特幣大漲，資金開始去關注相關的繪圖卡族群，華擎就受惠此一概念。

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