小米雷軍：建議將AI納入義務教育

鉅亨網新聞中心 2024-03-05 15:00

當下，AI 正以前所未有的速度、廣度及深度改變經濟社會發展模式，掀起新一輪科技變革與行業變革的浪潮。

從長期趨勢看，各行各業對掌握 AI 基本技能的人力需求急劇增長，但中國的頂尖 AI 人才儲備明顯不足，AI 復合型人才更加短缺。

「因此，加強人工智慧領域人才培養，將成為中國產業持續升級的關鍵因素。」雷軍表示。

教育部公布的數據顯示，目前中國有 498 所大學開設了「人工智慧」大學專業，209 所大學成功備案或申報「智慧科學與技術」大學專業，但這在全國 3,000 多所大學中，比率仍然較低。

為此，雷軍建議：「將人工智慧納入教育培養體系。一方面，從義務教育階段普及人工智慧素養教育，九年義務教育階段設置人工智慧通識課程；另一方面，大力推進大學人工智慧相關專業的建設，加大對大學人工智慧學科建設的投入；此外，還要支持大型科技企業和教培機構培育人工智慧應用型人才。」

在智慧駕駛方面，雷軍指出：「當前行業內的智慧駕駛產品在功能定義、安全性能、人機交互、運行條件、數據應用等方面仍有較大差異，存在駕駛安全和數據安全隱患。」

為此，雷軍建議：

首先，儘快建立輔助駕駛產品安全監督管理機制，加快輔助駕駛安全技術要求及測試驗證標準落地應用，規範輔助駕駛功能的正確使用，打造更安全的輔助駕駛體驗。

其次，進一步推動自主代客泊車功能定義和技術要求相關法規標準的落地應用，研究制定無人化泊車場景安全保障機制和責任認定方式，鼓勵自主代客泊車專屬停車場試點建設，推動安全可靠的自主代客泊車功能實現規模化應用。