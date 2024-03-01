比特幣牛市推動MicroStrategy股價飆漲 躋身美國企業500強

鉅亨網新聞中心 2024-03-01 15:30

比特幣過去幾日飆漲，MicroStrategy(MSTR-US) 憑藉其對比特幣的大量投資，成為受惠最大的美股，其股價表現顯著飆升，市值躍升至美股前 500 大。

最近，該公司股價在 5 天內上漲了 45%，自 2021 年 2 月以來首次突破 1000 美元大關，並將其市值提升至令人印象深刻的 167.6 億美元。這次漲勢也使 MicroStrategy 有可能被納入著名的標準普爾 500 指數，凸顯了其比特幣投資策略對其整體估值的影響。

市場分析師將 MicroStrategy 近期大幅上漲。歸因於該公司積極的比特幣買入，這不僅提高了其市場估值，還將其股票表現與加密貨幣的市場趨勢密切相關。投資經理 Sean Young 指出，MicroStrategy 進入標準普爾 500 指數，可能會間接將比特幣引入無數零售投資組合，這可能會為 MicroStrategy 的股票和比特幣創造一個積極的反饋循環。

隨著比特幣價格飆升至 60000 美元以上，MicroStrategy 過去 24 小時內記錄的未實現利潤超過 10 億美元。 該公司持有的比特幣總數為 193000 BTC，價值 123 億美元，初始投資 61 億美元，未實現利潤約 60 億美元。

MicroStrategy 曾在 2020 年年中的財報電話會議上，披露比特幣投資計畫，當時該公司稱將在未來 12 個月內向「一種或多種另類資產」投入 2.5 億美元，其中可能包括比特幣等數位貨幣。該公司當初的市值約為 11 億美元，而今天它的市值超過 160 億美元。

在 2 月 7 日的最新財報電話會議上，MicroStrategy 首席財務長 Andrew Kang 強調，該公司是全球最大的比特幣企業持有者，並表示，「我們一直以最高的信念致力於比特幣收購戰略。」