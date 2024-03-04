Podcast新趨勢公開 這三大類節目最夯

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-04 19:24

台灣最大 Podcast 平台 SoundOn 聲浪今 (4) 日公布《2023 聲音經濟報告》，繼 2022 台灣聲音變現元年後，去年平均單集長度創歷年新低，出現短影音的趨勢，而各類別新增節目最多的前三名是教育、社會與文化、喜劇音樂。

《SoundOn2023 年度聲音經濟報告》顯示，短影音趨勢吹到 Podcast，10 分鐘內節目首度成長至近 30%，創歷年新高，平均單集長度約為 25.7 分鐘，則是歷年最低，顯示聲音創作者試著以短小精練的聲音節目抓住聽眾。

在聽眾群的變化上，Podcast 男性聽眾大幅成長 7%，男女比拉近至 48：52，最熱年齡層首度從去年的 28-34 歲區間，上移到 35-44 歲 (29.90%)，仍集中於北部地區達 57.1%；Podcast 熱門收聽時段為通勤時間 (6-8 點) 和睡前 (21-23 點)，收聽時間集中於周間，周六日收聽量較低。

創作者投入 Podcast 的熱度不減，活躍節目約穩定在 3,000 + 檔以上，每月帶來 8000-10000 集內，各類別新增節目最多的前三名是教育、社會與文化、喜劇音樂。

SoundOn 進一步觀察，動態廣告成 Podcast 的新穩定收入，業主最常使用動態廣告投放於三大類別，包括新聞類、商業類、社會與文化類。

SoundOn 統計，2023 年百大節目平均可透過動態廣告多獲得 50739 元的收益，百大外所有開啟動態廣告的節目，平均多得 9788 元，而單一 Podcast 動態廣告分潤最高的節目可多賺 269261 元。

其中，FMCG(快速消費品牌)、金融業、政府單位是 Podcast 商業合作的最熱門產業，主要因 Podcast 聽眾輪廓與台灣電商消費族群高度覆蓋，而政府單位樂於嘗試新的廣告渠道宣傳政策。