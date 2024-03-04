〈台幣〉股匯雙漲 往31.5元關卡靠攏 攀1周高點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-04 10:33

台北股匯今 (4) 日連袂走強，台股早盤在台積電領軍下，大漲逾 300 點，站回萬九，並衝上 19268 點改寫歷史新高，新台幣兌美元匯率也擺脫盤整格局，突破 31.6 元關卡，一度升值 8.7 分，邁向 31.5 元整數關卡，攀至一周以來的高點。

新台幣兌美元今天以 31.58 元升值開盤後，在拋匯力道支撐下，匯價早盤最高來到 31.519 元，升值 8.7 分，為 2 月下旬以來的新高，但升值幅度逐漸收斂。

觀察主要貨幣今天對美元的表現，新台幣、泰銖早盤均升值逾 0.1%，韓元、人民幣、新加坡幣都在平盤附近整理，日元則貶值 0.03%。

本週國際重點財經大事包含美國總統初選「超級星期二」，以及 2 月非農報告及失業率、ISM 非製造業指數、上週失業金等經濟數據。此外，聯準會 (Fed) 褐皮書定於本週出爐，市場同時關注 Fed 主席鮑爾的國會證詞，以及多位 Fed 官員的發言。歐洲央行 (ECB) 和加拿大央行也將在本週公布最新利率決議。