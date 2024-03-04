三一東林拓照明新版圖 電子事業營收估增至少2億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-04 09:56

高端精品改裝汽車領導廠商三一東林 (3609-TW) 今 (4) 日宣布，為強化集團多元布局，正式成立子公司「三一照明科技 Cubee Lighting」和德國孫公司「ON Lichttechnik GmbH」，三一東林董事長陳睿謙目標，今年電子科技事業體營收增加 2 億元以上。

三一東林說明，成立照明科技子公司，目標是為建構更強大的電子科技事業版圖，隨著球照明和建築科技產業最高的殿堂─德國 Light+Building Frankfurt 展覽到來，也藉此機會積極參與，與超過 2000 位參展廠商和機構交流。

三一東林說明，此次在 HEP GmbH 參展推出新產品「HEP + 智慧照明系統平台」和「電動軌道燈 - RoboFocus」，並與德國頂級汽車品牌 BRABUS 搭配 G800 共同展出。

HEP + 智慧照明系統平台的推出，宣告三一東林正式跨入 IoT 物聯網時代，陳睿謙目標，力求成為全球照明系統第一平台。

三一東林說明，在照明安裝現場只要將設備位置完成，經開機後，HEP + 智慧照明系統平台可在 3 秒內能完成最多達 250 個燈具設備設定與安裝，大幅節省安裝工時及高昂人工費用，今年將大力拓展歐洲、 美洲和亞洲市場。