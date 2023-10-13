三一東林拓中國高端市場 Q4起挹注營收 明年占比飆看5成

高端精品改裝汽車廠商三一東林 (3609-TW) 落實多元化布局，上海分公司盛大開幕，並取得英國純手工汽車品牌摩根汽車 (MORGAN Motor) 中國區獨家代理權，三一東林表示，依目前預收單熱絡和新車抵港狀況來看，第四季中國地區可開始挹注營收貢獻，明年將再跨足其他中國一線城市，預計中國汽車銷售營收占比有望快速達 50%。

三一東林指出，設定 2024 年 MORGAN 中國銷售目標可達 60 台，也將陸續獨家引進 Hofele 和 BRABUS 等品牌進入中國，逐步構建高端精品汽車改裝成車產品線。

三一東林銷售主要產品為高端精品汽車改裝成車，此次於中國市場率先引進 MORGAN 新世代 PlusFour、PlusSix 兩款熱門車型 ，在當地的平均售價高達人民幣 200 萬元，在配額穩定的情況下， 預計今年底前在中國市場即可陸續交付 6 台新車，明年銷售目標為 60 台。

三一東林估，第四季起中國市場開始挹注營收貢獻，明年來自中國汽車銷售營收占比，將有望達 50%。

據中國前瞻產業研究所「中國汽車改裝行業市場調研與投資預測分析」報告指出，中國汽車改裝整體市場規模於 2025 年可達人民幣 2170 億元，年複合成長率高達 13%，且中國 30 歲以下購車者占汽車總消費人口比重已超過 25%。

三一東林樂觀看好上海市場消費力強勁，加上中國賽事風靡刺激汽車改裝需求，以及政策支持中國汽車改裝行業合法化等，均有利快速切入中國高端改裝精品車市場。

除了上海外，三一東林預計明年將再跨足其他中國城市，現已有 4 組經銷商主動洽談中，均位於一線城市。

MORGAN 在英國已有超過百年的悠久歷史，採全客製化生產，並以純手工製造的品質而聞名，三一東林與 MORGAN 保持長期且良好的夥伴關係，繼取得台灣代理權後，此次獲 MORGAN 中國獨家代理權，雙方合作將進一步深化。