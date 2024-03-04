史上首次！日股漲破40,000點心理關卡

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-04 09:07

日本股市日經 225 指數周一（4 日）盤中漲破 40,000 點，是史上首次衝破這個心理關卡。

據《彭博》報導，日經 225 指數在科技等類股帶動下，周一盤中漲 0.9%，報 40,258.41 點，飆上盤中歷史新高。

UBS SuMi Trust 財富管理公司地區投資長 Daiju Aoki 表示，日股站上 40,000 點，顯示許多投資人仍看好日本股市，尤其是海外投資人。

美國 1 月個人消費支出（PCE）數據顯示，通膨年增率持續下降，但月增率偏高，顯示短期通膨壓力加重。不過，各項通膨指標的升幅都符合預估，並未出現意外超高升幅，不足以影響聯準會（Fed）的利率決策，市場仍預期 Fed 將於第 2 季開始降息。這對全球投資人而言，是一項利多。

此外，據《共同社》報導，消息人士透露，日本政府正在考慮正式宣布經濟已擺脫通縮狀態。

知情人士說，日本政府將仔細研究今年春季勞資談判（又稱「春鬥」）的結果和通膨展望，以確定日本是否具備宣布徹底擺脫通縮的條件。

雖然這項聲明僅具象徵性意義，但這代表日本經濟終於擺脫一大成長瓶頸。