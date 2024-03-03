毅嘉前2月營收登10年新高 全年拚逐季成長

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-03 08:10

毅嘉 (2402-TW)2 月營收受到春節工作天數減少影響，單月營收略下滑至 6.33 億元，月減 7.25%，但仍較去年同期成長 6.62%；前 2 月營收 13.15 億元，年增 9.79%，創 10 年來同期新高。

展望今年，毅嘉看好，今年車用電子產品需求樂觀，整體出貨仍然受惠於客戶需求強勁，預期可望帶動全年營運呈現逐季增溫趨勢。

毅嘉中國產能占比仍達 90%，馬來西亞與台灣則占 10%，其中，馬來西亞廠目前主要是軟板後段製程，提供光通訊客戶應用在 AI、運算中心、超級電腦等，預計今年會增加車用客戶。

此外，毅嘉因應車用客戶持續成長、需求迫切，未來將增加馬來西亞的投資金額，包含廠房與土地，新廠規劃今年動土，毅嘉未來三年資本支出約 15 億元，多數都將用於投資馬來西亞。