〈台大校園徵才〉康舒兩大事業計畫加速 鎖定相關人才

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-02 17:10

電源康舒 (6282-TW)2024 年校園巡迴徵才活動，今 (2) 日正式展開，首場活動於台大校園博覽會舉行，康舒表示，今年為轉型落實年，為達成此一目標，人才的永續經營將是關鍵之一，其中，ICT 與 AI 的需求整合下，「關鍵職缺」將人才招募重點。

除了台大外，康舒隨後也將在陽明交大、中山、成功、淡江、清大、北科及台科等八所學校巡迴徵才，開放了從研發、業務、管理到工程技術等多項職位類別。

康舒表示，去年併購 ABB Power Conversion Division (現為 OmniOn Power，立卬)，不僅擴大全球業務版圖，進入電信領域，近期又與美國最大電動車充電大廠 ChargePoint 合作，共同發展新型態充電解決方案，兩大事業計畫加速康舒科技對國際人才及新產品專業人才的需求。

面對 AI 帶來的新產業革命，康舒看好「規格升級」帶來的效益，無論是 AI 伺服器、Edge AI 邊緣運算，甚至是 AI PC 等，加上由 OmniOn Power 帶來的高端電信 / 通訊解決方案，滿足 ICT 與 AI 的需求整合，「關鍵職缺」的需求將成為未來人才招募重點。

康舒今年的校園巡迴徵才將針對 Young Talent 推出研發百萬獎學金方案，凡研習方向與康舒科技「電源、電動車、新能源」三大領域相關的博士級人才，每人最高獎學金 150 萬元、碩士級則最高每人 120 萬元。

康舒表示，獲獎學生將視為員工培育，提供 Mentor 給予研究諮詢與專業指導，必要時可使用公司實驗室，更享有與員工同等的年度 1 萬元自我學習補助金，以及參加家庭日或尾牙餐會等活動的福利。