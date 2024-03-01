【量大強漲股整理】迎接三月份，把握兩大關鍵指標，挖掘潛力股?

鉅亨研報 2024-03-01 17:30

台股加權指數今日開高走低，終場下跌 30.84 點收在 18935.93 點，成交量 3985 億元。

看一下三大法人: 外資買超 102.71 億元；自營商賣超 51.64 億元；投信買超 1.51 億元；三大法人合計買超 52.59 億元。

昨美國公布 1 月 PCE 指數，PCE 年增率創近 3 年以來最小增幅，但月增率卻以近 1 年以來最快速度攀升，喜憂參半，雖可能導致聯準會採取謹慎策略，但市場仍期待六月降息的可能性，而在不確定因素消除後，美 AI 股再度集體轉強，四大指數均收紅，費半更是上漲 2.7% 再創歷史新高，(AMD-US) 超微半導體領漲 9.1%，市值突破 3000 億美元，因此台股今開高再度挑戰萬九，但隨後獲利賣壓再度湧現，加權指數開高走低，最終小幅下跌 30 點，不過櫃買指數今天走勢依然強勁，上漲 1.92 點再創新高，時序正式步入 3 月，根據近 10 年的統，台股 3 月上漲機率高達 8 成，且第一季的作帳行情啟動，緊接著會有六檔 ETF 募集，預期將會挹注千億元的資金活水，(NVDA-US) 輝達，將在 3 月 18 日將召開 GTC 大會，預期發表新一代 AI 伺服器晶片 B100，有助支撐 AI 相關個股表現，台股將有機會續行向上。

先前我們在文章中預告，MWC 登場下，受惠股點名 IC 設計 (2454-TW) 聯發科，在我們點名後更衝上千元大關，而後佳螢更是公開預告 PA 族群有機會接棒甚至我們也公開點名 MWC 中，PA 中最有潛力的就是 (2455-TW) 全新，來到今天 (2455-TW) 全新，大漲 + 9%，再創新高! 會員朋友領先卡位後，就是獲利大賺 ING~ 通通在 LINE@股市期皇后中公開預告! 通通可以驗證在驗證!

另外今天 (3005 神基)，狂噴漲停! 續創波段新高! 來到 131 元大關! 佳螢不

領先市場預告法說會將有利於股價後，就一路噴出!

2024 年新春紅包股全面發動後

三月份該掌握哪兩大關鍵指標挖掘潛力股?

都在影片中分享給你知道!!

3/1

【上市強勢股分享】

(6591-TW) 動力 - KY

3/1

【上櫃強勢股分享】

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2024 年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

FB 粉絲團:【股市期皇后】

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師