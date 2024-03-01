明係去年Q4小虧 全年每股純益3.62元擬配2.6元現金股利

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-01 17:31

自行車整車廠明係 (6804-TW) 去年財報出爐，第四季出現虧損，單季小虧 156 萬元，2023 年全年稅後純益 1.15 億元，年減 32.87%，每股純益 3.62 元，明係原計畫赴越南投資設立組裝廠的方案仍持續進行，目前對投資越南的執行更趨審慎，同時也不對投資越南廠的量產時程設定時間表。

明係先前因計畫投資項目未獲列爲擬設廠工業區內許可的項目，將先撤銷此一土地取得案，並另覓地租用或投資設廠，明係主管指出， 對在越南執行投資案仍鎖定南越，但是目前對投資越南的執行更趨審慎。

明係對去年股利擬配發每股現金 2.6 元，依今天收盤價計算，現金殖利率約 5.17%。

明係 2023 年第四季營收 7.14 億元，毛利率 8.38%，季減 0.23 個百分點，年減 2.3 個百分點，稅後虧損 156 萬元，較上一季及去年同期都由盈轉虧。明係主管指出，造成第四季小虧竹原因在出貨規模較小、認列匯兌損失及提列存貨損失等。

明係 2023 年全年營收 33.63 億元，毛利率 9.16%，年減 1.44 個百分點，稅後純益 1.15 億元，年減 32.87%，每股純益 3.62 元。