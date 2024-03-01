凱基人壽總經理黃淑芬因個人規劃退休 4月生效

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-01 17:24

開發金 (2883-TW) 旗下凱基人壽今（1）日宣布，總經理黃淑芬因個人規劃於 3 月 1 日申請退休，預計 4 月 1 日生效。

黃淑芬是台灣第一位女性美國正精算師 (FSA)，具 33 年豐富壽險經營實務經驗，2011 年加入凱基人壽 (原中國人壽)，並於 2018 年升任為總經理，帶領凱基人壽逐年穩定成長，成為國內第五大之壽險公司。

凱壽指出，一向給人溫暖印象的黃淑芬，總是以身作則帶頭與同仁一起追求新知，運用創新思維提出永續金融解決方案，並帶領團隊落實公司治理，追求永續發展，多次獲得主管機關給予公司治理之績優肯定。

此外，黃淑芬也發揮壽險業以人為本的精神，致力推動各項公平待客作為，優化保戶服務，確保從行銷到服務的每一個環節，皆能契合以客戶為中心的理念，並連續五年獲得金管會績優的評核肯定，為極少數獲此殊榮之壽險業者。

黃淑芬擔任總經理以來，展現卓越的財務操作及完善的風險控管能力，在她的帶領之下，2019 年凱基人壽總資產首度突破 2 兆元，2021 年更創下公司稅後盈餘歷史新高達 285.4 億元。凱基人壽穩健的獲利水準長年在業界名列前茅，在追求營運績效、整體業務成長的同時，更兼顧資產負債之匹配及穩健的資本結構，資本適足率長期超越法定標準，為企業永續奠下良好基礎。