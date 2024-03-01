Snowflake財測遜色 遭大摩降評 股價暴跌18% AI炒作風險盡顯

鉅亨網編譯許家華 2024-03-01 11:50

投資者談論起人工智慧 (AI) 的光明前景就感到興奮，但 Snowflake (SNOW-US) 的財測恐給投資者慘痛教訓。

投資者押注大數據儲存平台供應商 Snowflake 將因 AI 崛起而大大受益，其股價在過去 12 個月內上漲了 70%，但結果不然。儘管 Snowflake 公佈的獲利超出預期，但第一財季和全年的營收前景均未達預期，且該公司還宣布執行長 Frank Slootman 立即離職，引起該股周四暴跌 18.14%，收每股 188.28 美元。

Snowflake Q1 財測關鍵數據 vs. 分析師預期 (StreetAccount 調查共識)

營收：介於 7.45 億美元至 7.5 億美元之間 vs. 7.59 億美元

調整後營運利潤率：3% vs. 7.2%

Monness、Crespi、Hardt 分析師 Jim Chartier 寫道，科技股因 AI 主題炒作而大漲，Snowflake 是其中之一的受惠者，但從長遠來看，該股很脆弱。」

摩根士丹利分析師將 Snowflake 股票評級自「加碼」下調至「同等權重」，並將目標股價自 230 下調至 175 美元，其周四報告指出該公司第四季的業績恐打開「競爭擔憂的潘朵拉盒子」。「該公司對 2025 年財年的預測以及執行長離職的影響，恐加劇投資者對生成式人工智慧競爭和定位的擔憂。」

然而，Melius 分析師 Ben Reitzes 報告指出，投資者或許可期待即將上任的執行長 Sridhar Ramaswamy，因為他具有 AI 方面的背景，係於 Snowflake 收購 AI 搜尋引擎 Neeva 後加入公司。Reitzes 給予該股「續抱」評級。

無獨有偶，麥格理股票研究公司的分析師寫道，Slootman 的離開正是「我們等待的切入點」，其報告將該股評級上調至「跑贏大盤」，並將目標價自 182 美元上調至 205 美元。