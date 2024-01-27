鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至25.14元，預估目標價為1200元
鉅亨網新聞中心 2024-01-27 17:11
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2023年EPS預估：中位數由25.41元下修至25.14元，其中最高估值27.17元，最低估值24.52元，預估目標價為1200元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|27.17(27.17)
|56.17
|76.75
|最低值
|24.52(24.52)
|34.97
|44.26
|平均值
|25.35(25.37)
|45.28
|59.83
|中位數
|25.14(25.41)
|44
|61.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|13,873,740
|19,907,000
|25,198,000
|最低值
|13,420,000
|16,087,000
|18,362,000
|平均值
|13,711,750
|17,891,170
|21,429,330
|中位數
|13,724,000
|17,878,000
|21,259,550
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|61.35
|66.29
|44.86
|31.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,055,284
|19,994,646
|15,279,588
|11,810,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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