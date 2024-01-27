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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至25.14元，預估目標價為1200元

鉅亨網新聞中心 2024-01-27 17:11

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2023年EPS預估：中位數由25.41元下修至25.14元，其中最高估值27.17元，最低估值24.52元，預估目標價為1200元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 27.17(27.17) 56.17 76.75
最低值 24.52(24.52) 34.97 44.26
平均值 25.35(25.37) 45.28 59.83
中位數 25.14(25.41) 44 61.51

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 13,873,740 19,907,000 25,198,000
最低值 13,420,000 16,087,000 18,362,000
平均值 13,711,750 17,891,170 21,429,330
中位數 13,724,000 17,878,000 21,259,550

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 61.35 66.29 44.86 31.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		 20,055,284 19,994,646 15,279,588 11,810,592

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。




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