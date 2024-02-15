鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至43.86元，預估目標價為1292.5元
鉅亨網新聞中心 2024-02-15 17:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2024年EPS預估：中位數由44.3元下修至43.86元，其中最高估值53.95元，最低估值34.97元，預估目標價為1292.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|53.95(53.95)
|62.87
|最低值
|34.97(34.97)
|45.7
|平均值
|43.71(43.65)
|58.14
|中位數
|43.86(44.3)
|59.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|19,815,000
|22,979,000
|最低值
|17,230,000
|19,007,000
|平均值
|18,073,180
|21,170,420
|中位數
|17,912,000
|21,122,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|61.35
|66.29
|44.86
|31.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,055,284
|19,994,646
|15,279,588
|11,810,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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