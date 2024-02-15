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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至43.86元，預估目標價為1292.5元

鉅亨網新聞中心 2024-02-15 17:11

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2024年EPS預估：中位數由44.3元下修至43.86元，其中最高估值53.95元，最低估值34.97元，預估目標價為1292.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 53.95(53.95) 62.87
最低值 34.97(34.97) 45.7
平均值 43.71(43.65) 58.14
中位數 43.86(44.3) 59.66

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 19,815,000 22,979,000
最低值 17,230,000 19,007,000
平均值 18,073,180 21,170,420
中位數 17,912,000 21,122,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 61.35 66.29 44.86 31.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		 20,055,284 19,994,646 15,279,588 11,810,592

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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