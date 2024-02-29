〈以哈戰爭〉以色列密集轟炸加薩走廊 空襲黎巴嫩、敘利亞

鉅亨網新聞中心 2024-02-29 16:00

以色列周三（28 日）密集轟炸加薩地帶中部和南部多個地區，空襲黎巴嫩、敘利亞，造成多人傷亡。

據巴勒斯坦電視台報導，以軍周三密集轟炸加薩地帶中部和南部多個地區，至少造成 39 人死亡。

以軍空襲加薩中部努賽賴特難民營和布賴杰難民營多處住宅，已至少造成 25 人死亡。此外，以軍當天繼續轟炸加薩地帶南部城市汗尤尼斯多個地區，至少造成 14 人死亡。

巴勒斯坦加薩衛生部門周三說，北部卡邁勒 · 阿德萬醫院當天停止運作，當地居民已無法獲得醫療服務。此外，加薩地帶北部至少六名兒童死於營養不良。

加薩地帶衛生部門的數據顯示，去年 10 月 7 日以哈戰爭爆發以來，以色列在加薩地帶的軍事行動已造成逾 2.99 萬人死亡、逾 7 萬人受傷。

據黎巴嫩媒體周三報導，黎巴嫩南部西迪欽鎮當晚遭以軍兩次襲擊。第一次襲擊為軍機空襲，第二次為無人機襲擊。遭襲目標為西迪欽鎮的幾處商鋪和一座住宅，至少兩人在襲擊中死亡。

西迪欽鎮距離黎以臨時邊界約 8 公里。