〈財報〉假期季銷售成長13% TJX獲利超過預期

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-28 21:50

TJX Cos. (TJX-US) 周三 (28 日) 表示，由於撿便宜貨的購物者紛紛湧向這家折扣零售商，假期銷售額成長了 13%。

根據 LSEG 對分析師的調查，TJX 第 4 財季表現與華爾街預期相較如下：

每股獲利 1.22 美元，優於預期的 1.12 美元

營收 164.1 億美元，高於預期的 162.1 億美元

截至 2 月 3 日當季，該公司淨利為 14 億美元，合每股 1.22 美元；而去年同期為 10.4 億美元和每股 89 美分。不包括本季額外一周，TJX 每股獲利為 1.12 美元。

銷售額增至 164.1 億美元，較上年同期的 145.2 億美元成長約 13%。 上年同期銷售時間少了一周。

該公司股價在周三盤前交易小幅上漲。截至周二 (27 日) 收盤，該公司股價今年至今已上漲逾 7%。

經運 T.J. Maxx、Marshall"s 和 HomeGoods 品牌折扣店的 TJX 已成為折扣領域實際龍頭，因為它能夠提供各種優質品牌產品，並吸引承受持續通貨膨脹而尋找更便宜選擇的高收入購物者。

去年，該公司多次提高銷售額和獲利財測。在假期季到來之前，相較於其他零售商因需求放緩和經濟不確定而發布謹慎或令人失望的財測，該公司卻展現出積極的基調。

假期期間，消費者全神貫注於尋找最優惠的價格和折扣，在黑色星期五和網購星期一花費創紀錄的金額，並在沒有促銷活動時縮減開支。TJX 在此期間處於有利地位，因為消費者能夠以低於競爭對手的價格購買各種禮品。

TJX 的產品比平常要好，因為許多供應商在 2022 年和 2023 年都有大量庫存，必須依靠折扣零售商來協助清理庫存。現在，整體產業的庫存正在趨於平穩，華爾街將熱衷於了解 TJX 的產品狀況，以及它是否能夠維持去年的成長和需求。