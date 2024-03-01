〈能源盤後〉全球供應風險揮之不去 油價連月上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-03-01 05:45

國際油價周三 (28 日) 走跌，係因美國原油庫存連續第五個月增加，原油未能擺脫疲軟，但由於全球供應風險揮之不去，月線仍連續上升。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 28 美分或 0.4%，收每桶 78.26 美元，但本月上漲 3.2%。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格價格小跌 6 美分或近 0.1%，收每桶 83.62 美元 ，該期貨今日到期，近月 Brent 原油本月上漲 2.3%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 24 美分或 0.3%，報每桶 81.91 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨 。

3 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.30 美元，本月上漲 5.5%，該期貨今日收盤到期。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1%，收每加侖 2.68 美元，但本月下跌 4.4%，該期貨今日收盤到期。

4 月交割的天然氣價格下跌 1.3%，收每百萬 Btu 1.86 美元，且本月下跌 11.4%。

市場推動力

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，儘管「各種力量拉扯著全球大宗商品」，但本月美國 WTI 油價格仍上漲了 3% 以上。

然而，他稱油價「仍陷入寬幅區間，需要強大的基本面火花才能真正改變力量平衡，偏向多頭或空頭一邊。這些基本面火花可能來自 OPEC + 進一步減產、地緣政治局勢更緊繃，或中國經濟健康狀況出現驚喜等主題。」

VanEck 自然資源股票策略分析師 Alan Shih 表示，2 月裡地緣政治風險繼續支撐價格，但迄今尚未出現供應中斷。由於 OPEC + 持續減產，且市場進入需求成長的季節，油價仍維持區間波動。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (2/23 止) 美國商業原油庫存增加 420 萬桶，至 4.473 億桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應減少 280 萬桶，餾分油供應減少 50 萬桶。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 寫道，數據顯示汽油供應量持續反彈，達到 12 月中旬以來的第二高水準，接近 850 萬桶 / 日，「消費者需求前景更好，對近期價格構成支撐。」汽油供應量是衡量隱含消費者需求的關鍵指標。

分析師最近指出， WTI 和 Brent 原油期貨都出現逆價差，顯示全球供應已收緊。(逆價差即現貨溢價，近期交付的石油價格高於遠期交付的石油價格)

Richey 認為，造成原油期貨市場大幅逆價差的潛在因素之一是，美國拜登政府在過去 14 週中有 12 週增加戰略石油儲備 (SPR)，將原油自商業市場轉移到政府手中。「雖然 SPR 增加的量相對較低，但似乎確實促進了交易活躍的月份期貨價格上漲，以及日漸擴大的逆價差期貨結構。」

周四其他能源新聞，EIA 公布上周 (2/23 止) 美國天然氣供應量減少 960 億立方英呎。