必治妥施貴寶CEO：2025年前印度將成該公司美國以外最大研發中心

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-27 18:18

必治妥施貴寶 (BMY-US) 執行長波爾納 (Christopher Boerner) 周二 (27 日) 表示，其目標是擴大印度研發業務，並預計到 2025 年其新落成的海得拉巴工廠將成為美國以外最大的分支機構。

他在 BioAsia 會議上的主題演講中表示，這座周一 (26 日) 落成、耗資 1 億美元的設施預計將雇用 1500 多名員工，並將透過數位技術和人工智慧來加強藥物開發。

必治妥施貴寶也與 Biocon Group 的 Syngene International 合作在班加羅爾經營一個研發中心。

波爾納表示，這家專注於癌症的美國製藥商目前正在開發針對多發性硬化症等自體免疫疾病的下一代細胞療法，並計劃使用人工智慧技術來加速開發。

他補充說，該公司計劃更廣泛地提供這些產品，包括印度等市場。

必治妥施貴寶尚未在印度推出其癌細胞療法 Abecma 和 Breyanzi，但其其他癌症藥物如納武單抗 (nivolumab) 和易普利瑪 (ipilimumab) 均以 Opdyta 和 Yervoi 品牌銷售。