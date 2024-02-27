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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至7.94元，預估目標價為460元

鉅亨網新聞中心 2024-02-27 17:11

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對智原(3035-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.15元下修至7.94元，其中最高估值10.49元，最低估值6.21元，預估目標價為460元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 10.49(10.49) 17.78 18.35
最低值 6.21(6.21) 8.8 18.35
平均值 7.85(7.97) 12.59 18.35
中位數 7.94(8.15) 13.03 18.35

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 14,432,000 20,534,000 25,902,000
最低值 12,021,000 13,900,000 25,902,000
平均值 13,226,860 16,912,240 25,902,000
中位數 13,389,130 17,230,000 25,902,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 6.39 9.88 4.65 1.08
營業收入
(單位：新台幣千元)		 11,965,574 13,065,155 8,085,201 5,495,307

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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