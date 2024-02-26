投信近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-02-26 08:47
1. 投信累計賣超 5 日的股票
緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)、群創 (3481-TW)、智原 (3035-TW)、定穎投控 (3715-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
群創 (3481-TW)、緯創 (3231-TW)、智原 (3035-TW)、廣達 (2382-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
群創 (3481-TW)、緯創 (3231-TW)、智原 (3035-TW)、廣達 (2382-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
群創 (3481-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、健鼎 (3044-TW)
5. 投信當日 (23) 賣超的股票
群創 (3481-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、仁寶 (2324-TW)、元大高股息 (0056-TW)、緯創 (3231-TW)
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