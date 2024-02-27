鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為26元
鉅亨網新聞中心 2024-02-27 17:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.38元上修至1.39元，其中最高估值1.52元，最低估值1.3元，預估目標價為26元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|1.52(1.52)
|1.72
|1.65
|最低值
|1.3(1.3)
|1.32
|1.39
|平均值
|1.39(1.39)
|1.46
|1.57
|中位數
|1.39(1.38)
|1.41
|1.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|66,413,670
|72,976,000
|75,169,700
|最低值
|63,073,800
|66,186,660
|67,301,060
|平均值
|64,760,250
|68,493,630
|70,634,590
|中位數
|64,945,630
|67,033,110
|70,242,760
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.1
|1.54
|1.43
|1.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
|54,522,618
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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