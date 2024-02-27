〈焦點股〉京城銀加碼現金股利殖利率衝7% 股價創2年半新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-27 10:52
存股族注意！繼台中銀 (2812-TW) 宣布大方派股利後，南霸天京城銀 (2809-TW) 董事會也通過，每股擬配發現金股利 3 元，盈餘配發率史上首次突破 5 成，達 53%，若以 26 日收盤價 41.45 元來計算，現金殖利率約為 7.23%，今 (27) 日吸引買盤進駐，股價強漲逾 7%，創 2 年半新高。
京城銀 26 日董事會決議通過 2023 年度財務報告，稅後純益 62.07 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 5.59 元；董事會同步通過 2023 年度盈餘分派案，每股擬配發 3 元現金股利。
京城銀以往盈餘配發率約落在 3-4 成，不過，今年開始，將更重視盈餘及配發率，今年度配發率來到 53%，已是新的里程碑，若未來獲利持續成長，配發率可望進一步拉高。
京城銀今天獲得資金點火，股價勁揚超過 7%，最高衝上 44.5 元，為 2021 年 9 月初以來的新高。
金融股今天扮演撐盤要角，玉山金 (2884-TW) 昨日法說會上也透露，今年度盈餘配發率可望不受 9 成限制，激勵股價大漲逾 3%，一度站回年線。
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