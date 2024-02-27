〈焦點股〉京城銀加碼現金股利殖利率衝7% 股價創2年半新高

存股族注意！繼台中銀 ( 2812-TW ) 宣布大方派股利後，南霸天京城銀 ( 2809-TW ) 董事會也通過，每股擬配發現金股利 3 元，盈餘配發率史上首次突破 5 成，達 53%，若以 26 日收盤價 41.45 元來計算，現金殖利率約為 7.23%，今 (27) 日吸引買盤進駐，股價強漲逾 7%，創 2 年半新高。

京城銀以往盈餘配發率約落在 3-4 成，不過，今年開始，將更重視盈餘及配發率，今年度配發率來到 53%，已是新的里程碑，若未來獲利持續成長，配發率可望進一步拉高。