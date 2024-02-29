MWC 2024 概念股有哪些？相關受惠台廠一次看

鉅亨研報 2024-02-29 10:15

MWC 是什麼？MWC 被認為是通訊業界最權威展覽，可一次網羅全球資訊大廠前瞻產業趨勢，今年除關注 5G 技術，生成式 AI 也成為 MWC 2024 主軸。AI 供應鏈已成台灣新護國群山，可望持續推升科技類股表現。此盛事促使哪些台廠受牽動？MWC 概念股網通、矽光子台廠有哪些？豐雲學堂帶你快速看！

一、MWC 是什麼？

MWC 2024 世界行動通訊大會視為全球通訊領域最重要的展覽，由 GSMA 主辦，每年 2 ~ 3 月會在西班牙巴塞隆納舉辦。2024 年則在 2 月 26 日至 29 日於巴塞隆納展覽館舉辦，邀請各國手機、電信、軟體、無線通訊等產業的專家學者及廠商參與，展示新產品、服務、趨勢與技術。

二、MWC 2024 有哪些看點？

本次展覽主題為「未來優先」，聚焦 5G 科技、萬物互聯、人工智慧人性化、工業數位化、遊戲規則改變者、數位基因等 6 大主題，預期今年參展規模及人數將再創高。然而 ChatGPT 橫空出世，讓 AI 技術在 2023 年崛起，因此除了持續關注 5G 技術，多家手機大廠如三星、華為、小米、榮耀等紛紛主打 AI 手機，聯想將首次推出 AI PC，另外日前話題不斷的 AI Pin 也有望於 MWC 2024 展示更多功能，前述這些題材皆有望受惠於 MWC 世界行動通訊大會。

國際上重量級大廠除了蘋果（Apple）外，谷歌（Google）、英特爾（Intel）、社群巨擘元宇宙公司（Meta）、微軟（Microsoft）、思科（Cisco）、網飛（Netflix）及高通（Qualcomm）皆將參展；華為（Huawei）、抖音（TikTok）及中興通訊（ZTE）與三星電子（Samsung）、LG 集團及諾基亞（Nokia）、易利信（Ericsson）、德國電信（Deutsche Telekom）以及西班牙電信公司（Telefónica）等產業龍頭皆共襄盛舉。

三、MWC 2024 概念股一次看

完整內容歡迎到豐雲學堂閱讀！