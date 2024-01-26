鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-01-26 16:19

工業電腦廠維田董事長李傳德表示，今年上半年營運估持平去年同期高檔，下半年在工控、車用成長，以及醫療應用出貨下，會有較明顯的成長，全年營收目標重返 2022 年的水準，法人估，維田今年營收年增上看 2 成。

維田總經理劉則瑩補充，雖然目前庫存調整差不多，但歐洲持續受到戰爭影響，在投資上還是比較保守，對於產品報價也比較敏感，不過，根據客戶的回饋，預計下半年狀況將好轉，專案、標案可望逐步開出。

美國則受惠消費性電子需求復甦、AI 投資升溫，預計後續也將帶動工控需求復甦，亞太市場方面，劉則瑩表示，過往公司布局著重在中國、台灣市場，今年則會在資源上重新分配，拓展東南亞、印度市場。

應用來看，劉則瑩表示，目前觀察車廠設備更新需求不錯、充電樁也由過去少量多樣的高階產品，朝規模化產品訂單發展，醫療目前持續跟西歐客戶測試，最快下半年就可望取得認證生產，將成為長期成長動能。

AI 方面，劉則瑩認為，以終端市場而言，中國的 AI、AIoT 應用會先發酵，像是影像辨識，美國目前公司重心還是在工業自動化，未來也會往 AI 走，雖然 AI 今年貢獻不會太大，但未來做到解決方案成長會比較大。