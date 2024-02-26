為運動架設安全防護網 路跑前 1 小時記得投保「特定活動綜合險」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-26 15:19

2024 年臺北超級馬拉松、渣打臺北公益馬拉松分別於 23、24 日登場，近年馬拉松路跑蔚為風潮，兆豐保險呼籲，參賽前事先練習、暖身不可少，規劃保障更不可忘，建議投保「特定活動綜合保險」，最遲於賽前一小時網路投保，即可保障活動中可能產生的風險。

兆豐保險說明，「特定活動綜合保險」承保項目包含馬拉松、滑翔傘 (翼)、飛行傘、拖曳傘、高空跳傘、攀岩 / 冰、馬術、武術比賽、潛水等活動，當活動時發生中暑、熱衰竭或凍傷等意外均在承保範圍內；另外，活動途中如果發生交通意外事故也能獲得保障。

以本次的臺北超級馬拉松為例，參賽者如果參加 48 小時賽事，可於出發前 1 小時透過網路完成「特定活動綜合保險」投保，保費僅約需 246 元起，就能享有上述完整保障。此外，如果是登山或是水上活動愛好者，建議投保「登山綜合保險」或「海域活動綜合保險」，透過完整保障，運動時可無後顧之憂。

2024 年臺北超級馬拉松除落實賽式碳足跡計算外，亦遵循 3R 原則（Reduce、Reuse、Recycle），鼓勵選手自備環保杯及餐具，減少一次性器皿的使用，並重覆使用未印年份的製作物，堪稱綠色賽事的最佳示範，與兆豐保險倡議的永續理念不謀而合。

考量超級馬拉松為大規模的戶外活動，兆豐保險今年第 4 度與中華民國超級馬拉松運動協會合作，發揮專業為賽事規劃公共意外責任保險，分散大型戶外活動風險，以實際行動支持台灣的綠色賽事。