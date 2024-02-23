〈敦泰法說〉Q1營收優去年同期 但TDDI跌價如同天邊烏雲

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-23 15:25

驅動 IC 業者敦泰 (3545-TW) 今 (23) 日召開法說會，董事長胡正大表示，第一季受惠過去耕耘的案件發酵、海外市場有所斬獲以及 AMOLED 觸控 IC 成長，首季營收將優於去年同期，但針對 TDDI 價格跌跌不休，坦言這是天空中的一朵烏雲。

展望全年，胡正大說，今年成長機會比去年來的更好，但天空中的唯一一朵烏雲就是 TDDI 跌價，坦言跌價情況已經進入一個不太健康的環境，這對公司來說是不太確定的因素，公司會持續推出新設計，優化產品成本，來降低售價下滑所帶來的負面影響，也補充車用市況逐漸與手機相似。

胡正大指出，第一季為傳統淡季，但隨著 TDDI 過去幾個季度新案導入，加上與客戶共同擴展至東南亞及印度等海外市場，有助 TDDI 出貨，且随著 AMOLED 手機滲透率持續提升，帶動 AMOLED 觸控 IC 出貨，是首季兩大營運動能。

敦泰觸控 IC 除了在手機領域有所斬獲，筆電及高附加價值的工控應用都預期會開始貢獻營收及獲利，會持續加強研發以提升產品性能、加強業務投入開發不同市場及擴大市佔率。

市場也關心 AMOLED 進展，敦泰目前穿戴 AMOLED 驅動 IC 已進入量產，手機 AMOLED 驅動 IC 已有產品在客戶端 AVL(Approved vender list) 驗證中，希望第四季初小量出貨，新產品設計也持續進行中，預計下半年開始陸續發酵。