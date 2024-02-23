〈敦泰法說〉去年Q4本業獲利成長 全年EPS 1.74元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-23 15:09
驅動 IC 業者敦泰 (3545-TW) 今 (23) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，儘管受惠 OLED 觸控 IC 與 TDDI 出貨增加帶動本業營收獲利成長，但受新台幣大幅升值、業外挹注減少，稅後純益約 0.76 億元，季減 39%，年增 112.6%，每股稅後純益 0.37 元，累計全年每股稅後盈餘 1.74 元。
敦泰去年第四季營收 36.32 億元，季增 0.9%，年增 8.1%，毛利率 20.8%，季增 1.2 個百分點，年增 2.5 個百分點，營益率 0.89%，季增 0.53 個百分點，較前年同期轉正，稅後純益 0.76 億元，季減 39%，年增 112.6%，每股稅後純益 0.37 元。
敦泰去年全年營收 135.68 億元，年增 4.8%，毛利率 20%，季增 10.1 個百分點，營益率 0.91%，較去年同期轉正，稅後純益 3.53 億元，較前年同期轉盈，每股稅後純益 1.74 元。
敦泰指出，去年第四季受新台幣大幅升值影響，業外收入較前季減少，也干擾整體獲利較前季下滑，另外，敦泰庫存水位持續下降，存貨金額 26.75 億元，季減 18.9%，年減 53.5%。
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