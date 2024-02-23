投資人預計輝達還會衝得更高 已有分析師訂出1400美元目標價

鉅亨網新聞中心 2024-02-23 13:50

輝達 (NVDA-US) 股票周四 (22 日) 收在 785.38 美元，上漲了 16.4%。在驚人的亮麗財報發布後，多家券商紛紛修改目標價，一位分析師預計，輝達有望在短短 12 個月內升至 1400 美元。

Rosenblatt Securities 資深研究分析師 Hans Mosesmann 在輝達財報後，給出似乎是目前市場最高的目標價，認為這支股票在未來 12 個月內幾乎可以翻倍，達到每股 1400 美元。

對於一家市值已經達到 1.94 兆美元的公司來說，這代表著這家公司市值可能遠高於 3 兆美元，成為全球市值最大股票。

考慮到去年此時，輝達的股價約為 232 美元，這支股票已經在過去 12 個月上漲了兩倍多。

其實在財報之前，看漲情緒就沒停止，FactSet 數據顯示，最受歡迎的看漲期權的執行價格為 1300 美元，有近 16400 份未平倉合約。

讓市場變得如此瘋狂的主因，在於輝達遠高於預期的財報。輝達截至 1 月底的第四財季營收以及對目前財季營收的預期，均比華爾街平均預期高出 10%。

其中，資料中心部門 (包括用於生成式 AI 運算的加速器晶片) 的收入達到 184 億美元，是去年同期的五倍。 輝達在電話會議上表示，預計數據中心部門營收將在截至 4 月份的財季維持增勢，預計將比去年同期增加兩倍。

微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 和 Facebook 母公司 Meta Platforms(META-US) 都在最近的財報電話會議上告訴投資者，計畫在今年增加資本支出，直接用於購買輝達提供的 AI 產品，進一步佐證了其產品供不應求的情況 。

在周三的電話會議上，輝達財務長 Colette Kress 表示，該公司當前晶片的需求遠超供應，下一代產品預計也會「供應緊張」。 預計輝達將在下個月舉行的年度 AI 開發者大會上分享更多有關這些產品的資訊。