輝達一夜狂歡 市值暴增2,700億美元 今晚期待另一紀錄誕生

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-23 13:43

在差不多八個月前，在繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 剛過完 30 歲「生日」不久，就成為全球首家市值達到 1 兆美元的半導體公司。

據《彭博》報導，輝達股價周四（22 日）收盤飆漲 16%，市值在短短一天內激增約 2,770 億美元，總市值增至 1.96 兆美元，距離 2 兆元大關已經不遠了。

《財聯社》指出，也許很多人事前能夠想像得到，輝達市值衝到 2 兆美元會比 1 兆美元更容易些，但最近輝達股價狂飆，仍大大出乎所有人意料。

此前從未有一家公司闖關速度如此之快。若今晚輝達股價再稍微漲一下，從 1 兆到 2 兆美元的跳躍，輝達僅用了八個月。這將是一個新紀錄，微軟 (MSFT-US) 的紀錄是兩年六個月，蘋果 (AAPL-US) 也耗費約兩年時間。

隨著輝達市值猛增，許多市場人士眼下的一個疑問，無疑是輝達股價是不是太貴了？

要知道，今年以來，輝達股價累計暴漲了 60%，這還是在去年全年累計大漲近 240% 的背景下取得的成績。

Main Street Research 投資長 James Demmert 對此表示：「一些投資者一直不敢買入，因為他們覺得股價太貴了，這真是大錯特錯，每次輝達公布財報，本益比都會下降，因為分母比人們預期的要大得多。」

隨著輝達對人工智慧（AI）行業影響力不斷增強，享有「皮衣刀客」封號的黃仁勳，也因此名利雙收。

黃仁勳的身家在周四一天內躍升 95 億美元至 692 億美元，超越美國富豪 Charles Koch 和農夫山泉董事長鍾睒睒，升至了彭博億萬富豪指數第 21 名。這是個了不起的提升，因為去年初他的排名是第 128 名。

在英偉達成為 AI 龍頭股之後，黃仁勳在美國科技乃至企業圈的地位，也如日中天。美國頗具影響力的財經主持人 Jim Cramer 近日表示，黃仁勳比特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克更有遠見。

Cramer 認為，馬斯克可以看到即將發生的事情，黃仁勳則以單槍匹馬的魅力，創造一場工業革命，成為足以改變世界的典範。