中鴻3月內銷盤價每公噸漲300元 4月視地區行情調整
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-22 19:12
中鴻 (2014-TW) 今 (22) 日開出 3 月內銷及 4 月外銷盤價，內銷熱軋、冷軋、鍍鋅每公噸調漲 300 元，外銷則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。
中鴻說明，當前煉鋼成本保持高位，大陸寶鋼於農曆年前即開出漲盤，顯示鋼市有望持續增溫；考量節後邁入傳統開工季，預計下游需求將陸續釋出，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，故本次盤價溫和調漲。
總體經濟面來看，美國經濟優於預期，加上中國人行於 2 月 5 日下調存款準備金率 2 碼，釋放約人民幣 1 兆元資金活水，顯示大陸官方政策延續寬鬆，將持續帶動消費及投資需求回升，預計全球經濟溫和成長趨勢不變。
鋼鐵供需方面，worldsteel 統計去年 12 月全球粗鋼產量為 1.357 億噸，年減達 5.3%。此外，據大陸中鋼協數據顯示，1 月下旬粗鋼日均產量為 201.66 萬噸，較 1 月中旬下降 3.69％，顯示鋼鐵供給整體保持低位。
另外，近期多國製造業 PMI 指數呈現回升，除美國、南韓、東協重返擴張，歐元區亦連續 3 個月改善來到近 9 個月新高，加上中國大陸房地產「白名單」專案融資落實，均有利鋼鐵需求穩定復甦。
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