精英去年雙率雙升 每股賺1.82元登8年新高 擬配息1元

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-22 17:21

精英 (2331-TW) 在轉型策略奏效下，去年雙率雙升，稅後純益 10.13 億元，年增 16%，每股純益 1.82 元，創八年新高；董事會也通過擬配發每股 1 元現金股利，若以今 (22) 日收盤價 29.5 元估算，殖利率約 3.4%。

精英去年全年合併營收 197.4 億元，年減 37%；毛利率 16.07%，年增 5.76 個百分點，創歷年新高；營益率 2.96%，年增 1.89 個百分點。精英提到，值得注意的是，去年資產報酬率 4.43%、股東權益報酬率 8.59%、純益率 5.14% 三大經營績效指標都創下 10 年來新高。

去年第四季營運表現，單季營收 43.29 億元，季減 2.78%、年減 22.24%；毛利率 15.74%，季減 1.63 個百分點、年增 2.82 個百分點；營益率 2.69%，季增 0.6 個百分點、年增 1.8 個百分點；稅後純益 2.95 億元，季增 6.57%，較 2022 年第四季虧轉盈，每股純益 0.53 元。

展望今年，精英表示，將依據十大策略持續掌握市場需求脈動，加強上下游合作的垂直聯盟，積極拓展新客戶群、推出新產品、跨界新領域，又以 AI 領域，算力、算法、資料為三大支柱，其應用包括垂直行業下的邊緣運算終端裝置、AI 桌上型電腦與筆記型電腦，以及 AI 工作站與伺服器等。