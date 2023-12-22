〈精英法說〉明年推AI伺服器、AI PC 拚獲利成長

精英 (2331-TW) 今 (22) 日召開法說，董事長鍾依文表示，AI 伺服器、AI PC 明年會推出產品，加上隨著產品組合優化，明年獲利利潤會比今年好，未來也會以追求獲利成長為主。

談到 AI 議題，鍾依文指出，AI 伺服器與 AI PC 都是未來有成長空間，有潛力的產品，希望精英透過不同做法與策略來開發產品，同時希望可以彎道超車，加上精英長處是 DT、NB 運算，因此也能轉換延伸出工業電腦等產品。

至於精英「彎道超車」的策略，鍾依文說，主要是配合 GPU 供應鏈、與客戶結合開發產品，做法上是在傳統領域有不傳統的作法，明年會先有 AI PC 相關產品，儘管現在生成式 AI 還處於萌芽階段，出貨還是少數，但對未來產品的產品不會缺席。

鍾依文對於明年景氣看法，他認為，明年會比今年好，但差異不是很大；由於疫情間累計很多庫存，今年有庫存去化問題，明年則是中國的房地產與產線外移會影響全世界。

此外，外界普遍認為，明年第三季整體景氣有望恢復，但如果真的恢復，可能不會有太大差別。鍾依文表示，在整體經濟不明朗情況下，公司內部策略是持續降低 PC 比重，且同時會增加利潤，並希望每年賺得錢都比前一年度好。