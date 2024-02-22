〈台幣〉買賣匯雙方廝殺 驚險翻升收31.519元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-22 17:51

台北股匯今 (22) 日走勢分歧，加權指數再創歷史新高，終場上漲 176 點，收在 18852 點，匯市方面，新台幣兌美元先升後貶，在買賣雙方互相廝殺下，終場前驚險翻揚，以 31.519 元作收，微升 0.6 分，終止連 3 貶，台北及元太外匯市場成交值 17.115 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 31.5 元開盤，匯銀人士指出，外資早盤確實有匯入，盤中最高來到 31.455 元，但與台股買超力道明顯有落差，盤中隨著進口商、投信等美元買盤力道進來，因而抵銷了新台幣的升幅，匯價翻貶最低來到 31.555 元，再寫逾 1 個月盤中新低。

匯銀人士進一步指出，匯價回到 31.5 元之上後，出口商也有進場拋匯，使得匯價貶幅收斂，而「老大哥」央行眼見雙方互相廝殺，並無進場介入調節的需要，新台幣兌美元終場以 31.519 元作收，微升 0.6 分，台北外匯市場成交值 11.27 億美元，元太外匯市場成交值 5.845 億美元。