〈台幣〉買賣匯雙方廝殺 驚險翻升收31.519元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-22 17:51
台北股匯今 (22) 日走勢分歧，加權指數再創歷史新高，終場上漲 176 點，收在 18852 點，匯市方面，新台幣兌美元先升後貶，在買賣雙方互相廝殺下，終場前驚險翻揚，以 31.519 元作收，微升 0.6 分，終止連 3 貶，台北及元太外匯市場成交值 17.115 億美元。
新台幣兌美元匯率今天以 31.5 元開盤，匯銀人士指出，外資早盤確實有匯入，盤中最高來到 31.455 元，但與台股買超力道明顯有落差，盤中隨著進口商、投信等美元買盤力道進來，因而抵銷了新台幣的升幅，匯價翻貶最低來到 31.555 元，再寫逾 1 個月盤中新低。
匯銀人士進一步指出，匯價回到 31.5 元之上後，出口商也有進場拋匯，使得匯價貶幅收斂，而「老大哥」央行眼見雙方互相廝殺，並無進場介入調節的需要，新台幣兌美元終場以 31.519 元作收，微升 0.6 分，台北外匯市場成交值 11.27 億美元，元太外匯市場成交值 5.845 億美元。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 時，美元指數下跌 0.38%，韓元表現較為強勢，勁揚 0.45%，歐元升值 0.39%，新加坡幣升值 0.16%，新台幣、日元均小幅升值，人民幣微幅貶值，越南盾則貶值 0.37%。
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