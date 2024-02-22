〈台幣〉亞幣漲跌互見 股匯脫鉤升轉貶續寫逾1個月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-22 12:34

台北股匯今 (22) 日持續脫鉤，加權指數氣勢如虹，一度大漲逾 200 點，最高觸及 18881 點，改寫歷史新高，但新台幣兌美元匯率持續走軟，盤中最低來到 31.555 元，續寫逾 1 個月新低，呈現狹幅震盪走勢，主要亞幣互有升貶。

新台幣兌美元今天以 31.5 元開盤，一度重返 31.4 字頭，最高來到 31.455 元，但美元買盤隨即湧現，最低來到 31.555 元，午盤暫收 31.54 元，貶 1.5 分，成交金額 6.48 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，韓元表現相對強勢，約升值 0.17%，新加坡幣同步走升，人民幣則貶值 0.07%，泰銖、新台幣約貶 0.05%，日元也小幅走貶，美元指數小漲 0.06%。