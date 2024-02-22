〈能源盤後〉市場關注中東局勢 原油收高 美生產商減產 天然氣飆漲逾12%

鉅亨網編譯許家華 2024-02-22 06:09

由於投資人關注中東發展並權衡全球原油需求前景，國際油價周三 (21 日) 在區間交易中收高。同時，因主要頁岩油生產商 Chesapeake Energy 下調產量預期，周三天然氣期貨價格大漲，自前一日觸及的 3 年半低點中反彈回來。

能源商品價格

3 月交割的天然氣價格飆漲 12.5%，收每百萬 Btu 1.773 美元，自周二觸及的最近月期貨自 2020 年 6 月 26 日以來的最低點反彈上升，且創下自 2022 年 7 月 7 日以來最大單日漲幅。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 87 美分或 1.1%，收每桶 77.91 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 69 美分或 0.8%，收每桶 83.03 美元。

3 月交割的汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.286 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1%，收每加侖 2.705 美元。

市場驅動力

Chesapeake Energy (CHK-US) 在公布第四季報告時表示，其資本計畫將支持今年產量在 26.5 億至 27.5 億立方英呎 / 日 (即 2.65-2.75 bcf/d) 範圍內，自 2023 財年相當 3.43 bcf/d (其中 98% 是天然氣)的產量下滑。

施耐德電機大宗商品分析師 Victoria Dircksen 指出，產量飆升和氣溫溫和讓先前天然氣價格暴跌至 2 美元以下，短期氣溫預測美東大部分地區氣溫溫和，抑制供暖需求，令更多生產商宣布減產以保持價格漲勢。

天然氣價格僅只 2 月就下跌 15.6%，儘管周三有所反彈，但今年迄今仍跌近 30%。Rystad Energy 高級分析師 Lu Ming Pang 報告指出：「天然氣價格受創係因美國天然氣產量迅速增長、儲存量高於平均水準，且預計到二月底氣溫都會比平常更溫暖。」

分析師表示，葉門胡塞武裝勢力在紅海和曼德海峽持續攻擊運輸船隻，令人擔憂。交易者也關注與實現以哈戰爭停火相關的舉措。

美國周二否決聯合國安理會呼籲立即基於人道主義停火（immediate humanitarian ceasefire）的草案，因為「擔憂這份草案會危及美國、埃及、以色列和卡達正在協調的停戰和釋放人質談判」。交戰各方的目標是停止敵對行動至少 6 週並釋放所有人質。

Spartan Capital 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，由於地緣政治擔憂加劇，上周原油交易價格接近 3 周範圍的頂端，但因國際能源署 (IEA) 維持今年需求增長前景的預期，縮限了原油上漲空間。