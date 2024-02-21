〈能源盤後〉市場關注中東緊張局勢 油價自上周3個月高點回落

鉅亨網編譯許家華 2024-02-21 05:46

國際油價周二 (20 日) 收低，美國交易者在總統日連假過後返回市場，同時伊朗支持的胡塞武裝份子持襲擊貨船，因此市場對中東的擔憂縮限油價下行空間。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 32 美分或 0.5%，收每桶 78.75 美元。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1 美元或 1.4%，收每桶 77.37 美元，此為交易最活躍的 WTI 期貨。

最近月 WTI 期貨周一因美國總統日而無收盤，但上周五創下自 11 月 6 日以來最高收盤價。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 96 美分或 1.2%，收每桶 82.60 美元。

3 月交割的汽油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 2.30 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 2.72 美元。

3 月交割的天然氣價格下跌 1.7%，收每百萬 Btu 1.58 美元。

市場驅動力

美國原油期貨周二徘徊在 3 個月高點附近，係因中東緊張局勢持續升級，同時各國更努力確保以色列和加薩哈馬斯之間停火。

根據新聞報導，葉門胡塞武裝勢力稱已對亞丁灣的 Rubymar 貨船發動攻擊，該艘貨船目視有沈船風險。以美國為首的聯軍對胡塞武裝目標進行多次空襲，回應該地區多次無人機和飛彈襲擊，迫使托運業者避開紅海航道。胡塞武裝勢力誓言持續發動攻擊。

由 Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周二表示，3 月交割的 WTI 原油期貨周二到期，意味交易員搶著在當月平倉，價格可能會出現波動。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示，市場參與者也可能再度擔憂供應中斷的可能性。「隨著對需求的擔憂逐漸減弱，以及地緣政治持續緊繃，油價當前可能進一步上漲。」

其他方面消息，中國周二宣布史上最大規模調降抵押貸款利率，試圖支撐該國陷入困境的房地產行業。

以色列上周對黎巴嫩發動攻擊，並威脅哈瑪斯釋放剩餘人質，否則將入侵加薩最南端的城市拉法 (Rafah)，令 WTI 原油期貨收創去年 11 月初以來最高點。