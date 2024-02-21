行情沒有難做，只是要選股對。強弱勢股總體檢，一次說分明
陳冠廷 2024-02-21 17:30
華泰 (2329-TW)、信音(6126-TW) 休息一到兩天，雙雙又攻上漲停，通嘉 (3588-TW)、光環(3234-TW)、創威(6530-TW) 也攻漲停，上詮 (3363-TW)、永崴投控(3712-TW) 再創高，所以行情並沒有難做，只是要選對股。
我們快速幫大家整理當前盤面還沒漲停和創高，仍在整理低檔，或才剛轉強仍有續強機會的個股，比如驊訊 (6237-TW) 在季線附近盤整算屬低檔，是 IC 設計的股票，有機會跟上通嘉和旺玖 (6233-TW) 的強勢。
宏齊 (6168-TW) 從 2/5 波段低點轉強以來雖然連續幾天創高，但漲幅還並不大，離波段壓力 29.7 元都還有 2 元的空間，有機會往去年 10/24 壓力高點以來的盤整壓力區做創高突破。大綜 (3147-TW) 去年 11/23 高點形成的壓力，2/21 算第二次測試同個壓力，此壓力區是轉強的關鍵，雖大綜看似漲多，但突破關鍵壓力仍有續強機會。
華通 (2313-TW) 今天回檔跌破 5 日線後又拉高，有短線洗盤又轉強的跡象，去年 11/29 和 12/14 兩個高點形成盤整壓力區，若華通續強有望繼續創高做突破。
迎廣 (6117-TW) 今天大漲近 5% 再一次轉強，去年 12/7 高點是壓力，後面多次測試產生壓力區，若迎廣能突破壓力就有續強的機會。創威 (6530-TW) 今天漲停轉強，前波壓力高點在 60 元，若能克服有機會再續強。
至於建通 (2460-TW) 今天出現出量的大跌，短線仍有回檔空間，可先觀察 5 日線有否止跌，若止跌就觀察新一次轉強時點的出現。昆盈 (2365-TW)、麗臺(2465-TW)、永捷(4714-TW) 剛回測 5 日線止跌，再一次轉強出現就有機會轉折再攻。
接收個股分析和免費盤後訊息，請加入 line 粉絲團成為好友。
台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
更完整分析歡迎收看 2/21 盤後節目
https://youtu.be/4sgpg5eWIUs
文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師
本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 存股訊號響起？下一步怎麼做？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇