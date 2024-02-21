行情沒有難做，只是要選股對。強弱勢股總體檢，一次說分明

陳冠廷 2024-02-21 17:30

宏齊 (6168-TW) 從 2/5 波段低點轉強以來雖然連續幾天創高，但漲幅還並不大，離波段壓力 29.7 元都還有 2 元的空間，有機會往去年 10/24 壓力高點以來的盤整壓力區做創高突破。大綜 (3147-TW) 去年 11/23 高點形成的壓力，2/21 算第二次測試同個壓力，此壓力區是轉強的關鍵，雖大綜看似漲多，但突破關鍵壓力仍有續強機會。

華通 (2313-TW) 今天回檔跌破 5 日線後又拉高，有短線洗盤又轉強的跡象，去年 11/29 和 12/14 兩個高點形成盤整壓力區，若華通續強有望繼續創高做突破。

迎廣 (6117-TW) 今天大漲近 5% 再一次轉強，去年 12/7 高點是壓力，後面多次測試產生壓力區，若迎廣能突破壓力就有續強的機會。創威 (6530-TW) 今天漲停轉強，前波壓力高點在 60 元，若能克服有機會再續強。



至於建通 (2460-TW) 今天出現出量的大跌，短線仍有回檔空間，可先觀察 5 日線有否止跌，若止跌就觀察新一次轉強時點的出現。昆盈 (2365-TW)、麗臺(2465-TW)、永捷(4714-TW) 剛回測 5 日線止跌，再一次轉強出現就有機會轉折再攻。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師