鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-21 15:44

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘投資的數位健康品牌 H2U 永悅健康 B 輪募資告捷，由韓國醫檢集團 SCL(Seoul Clinical Laboratories) 策略領軍下，包括佳格食品 (1227-TW)、偉喬生醫、上奇科技 (6123-TW) 等法人參與，總募資金額破千萬美元，預計於年底前進台灣資本市場，目標是成為亞洲指標性的數位健康獨角獸。

H2U 表示，今年將正式揮軍國際，首要之務是藉由 SCL 集團進入韓國醫療市場，透過「數據 - 洞察 - 解決方案 - 數據更新」的閉環模式提供落地韓國的數位健康服務，SCL 在東南亞和東北亞等地區也擁有廣大的業務版圖，H2U 可藉此策略合作擴大海外市場的影響力。

H2C 指出，在策略投資伙伴強力資源挹注下，在科技研發、數據洞察、產品銷售上得到更穩固的支持，預期可藉由雲網科技強化 H2U AI 智能引擎進行數據洞察分析，用以推薦最佳個人化健康方案，同時獲得更完整產品科研支持，深化健檢後的營養飲食管理。

同時，藉由 AI by H2U 驅動會員行為與健康需求的數據洞見，從國內上萬間企業切入，提供多面向、多元化的全場景健康生活解決方案如數位健康管理、個人化健檢方案推薦、精準營養科學、運動科技處方、企業健康促進等，在 H2U pano 平台上體現數位健康生態系。

H2U 近期成功整合旗下「H2U eXpert」、「H2U eXamine」、「早安健康」、「運動筆記」、「iFit 愛瘦身」等超過三百萬平台會員，落實打破數據孤島，達成連續性健康資料追蹤與分析的第一步。