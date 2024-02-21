佳格參與數位健康新創H2U永悅健康B輪募資

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-21 15:20

佳格 (1227-TW) 在健康產業大力前行，佳格今 (21) 日宣布策略性投資支持預防醫學與健康生活產業，參與數位健康新創 H2U 永悅健康的 B 輪募資，不僅展現對健康產業的支持，更藉此強化健康產業生態系的發展，為永續經營注入新活水。同時，參與此一 B 輪募資的還包括上奇科技 (6123-TW)。

佳格以生產營養健康產品為根基，佳格指出，佳格食品集團支持台灣健康產業的未來，投資「H2U 永悅健康」，佳格始終相信「健康」是人生最重要的基石，吃得營養是預防醫學的第一步。H2U 運用科技促進全民健康的願景，與佳格成為「全家的營養健康夥伴」的理念不謀而合，期望與 H2U 攜手合作，提供全齡族群、全場景的健康生活服務。

佳格期望與健康產業夥伴合作，從根本改善國人的健康，以聯合國永續發展目標 (SDGs)「3. 確保及促進各年齡層健康生活與福祉」為終極目標，提高每個人的健康風險管理能力，為大眾健康奠定更堅實未來。

H2U 永悅健康 B 輪募資，由韓國醫檢集團 SCL(Seoul Clinical Laboratories) 策略領軍，獲得佳格食品集團、偉喬生醫、上奇科技等法人參與 B 輪募資，總募資金額破 1000 萬美元。

佳格並指出，佳格食品集團深耕在地，日前以回應兒童及老年營養需求，奪得首座 Yahoo 亞洲數位創意大獎「最佳 ESG 廣告獎」，過去一年來接連獲得 A.A Taste Awards、ITi Superior Taste Award、Monde Selection、食創獎年度 10 大新品等殊榮，營養健康與永續耕耘獲得各界肯定。