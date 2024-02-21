鉅亨網新聞中心 2024-02-21 14:00

「我的淘寶，終於可以微信支付了！」最近在社交平台上，有中國網友發帖稱在淘寶的支付頁面出現了「微信掃碼支付」選項。

很快地，# 淘寶逐步開放微信支付 #衝上微博話題熱搜，淘寶已經用上微信支付了？真的是這樣嗎？

據《潮新聞》報導，淘寶客服人員表示：「微信支付是淘寶推出且在逐步開放的通過微信支付淘寶訂單的服務（能否使用微信支付，請以支付頁面顯示為準）。」

該客服人員並說，微信支付目前僅針對部分用戶開放，且僅支援部分商品。

另據《北京商報》報導，淘寶客服表示，後續該功能會逐步覆蓋所用用戶。

對於雙方的互動，不少網友持歡迎態度，表示「這下子購物更方便了」，也有網友期待進程能加速。

一方面，這是由於整個網路的增量用戶基本上已經消失，淘寶受市場環境影響，要去微信支付吸引存量用戶，因而不再過度強調對支付寶的保護。